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Тиери Нювил е готов да се бори за победата и във Финландия

  • 28 юли 2026 | 19:13
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Въпреки че рали „Естония“ и рали „Финландия“ често се смятат за много сходни събития, бившият световен шампион Тиери Нювил обясни, че между тях има и някои ясни разлики.

„Има много прилики между Естония и Финландия, но за мен най-голямата разлика е настилката. В Естония е по-мека и с повече чакъл, докато във Финландия сцеплението е много по-високо, така че понякога се усеща почти като каране на асфалт“, каза Нювил.

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Легендарните макадамови пътища на Централна Финландия също представляват уникално предизвикателство за пилотите.

Хюндай събра ценни данни по бързите макадамови пътища на Естония и според Нювил все още има какво да се извлече от автомобила преди събитието в Юваскила.

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Нювил също така признава, че много от неговите съперници познават пътищата в Централна Финландия до съвършенство. Познаването на трасетата може да осигури значително предимство в бързите макадамови етапи.

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Целта на белгиеца обаче е ясна. Той иска да бъде в битката за победата от самото начало на ралито.

„Нашата цел е същата като в Естония: да се борим за победата, да сме в битката от първия етап, да избягваме проблеми и да имаме перфектен уикенд“, заяви Нювил.

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Снимки: Imago

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