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Сами Паяри триумфира в рали „Естония“

  • 19 юли 2026 | 14:33
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Сами Паяри триумфира в рали „Естония“

24-годишният пилот на Тойота Сами Паяри спечели днес първата си победа в Световния рали шампионат, след като завърши на 19,5 секунди пред съотборника си Оливър Солберг.

Паяри започна деня с аванс от 25 секунди пред Солберг, като Оливър спечели днес и двете минавания на „Каарику“ (24,39 км) и спечели максималните точки от „Супер неделята“ и пауърстейджа.

Сами Паяри е на две отсечки от първата си победа в WRC
Сами Паяри е на две отсечки от първата си победа в WRC

Трети завърши Адриен Фурмо (Хюндай), който в първата отсечка днес успя да увеличи аванса си пред съотборника си Тиери Нювил от 1,9 на 9,8 секунди и след това можеше да е по-внимателен. Първи подиум за Фурмо в WRC от рали „Сафари“ насам, а представянето на Хюндай на бързите макадамови отсечки в Естония беше окуражаващо.

Идеалният ден за Сами Паяри в Естония: 7 първи места в 7 отсечки
Идеалният ден за Сами Паяри в Естония: 7 първи места в 7 отсечки

Роберт Вирвес (Шкода) записа втора поредна победа в WRC2 пред родна публика в Естония, а второто място в категорията се реши в последната отсечка, в която Теему Сунинен (Тойота) изпревари Рупе Корхонен (Тойота).

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Снимки: Imago

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