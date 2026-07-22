Лапорта е горд от приноса на футболистите на Барса за световната титла

Президентът на Барселона Жоан Лапорта коментира успеха на Испания на Световно първенство в Северна Америка. Той се чувства горд от постигнатото от футболистите на Барса по време на Мондиал 2026.
"Много се гордея, че осем футболисти на Барса станаха световни шампиони", каза Лапорта.
В мача за титлата иберийците победиха шампиона от 2022 година Аржентина с 1:0 след продължения. Испанският състав включваше осем играчи на Барселона: Жоан Гарсия, Ерик Гарсия, Пау Кубарси, Педри, Гави, Дани Олмо, Ламин Ямал и Феран Торес, който отбеляза победния гол във финалния мач срещу "гаучосите" миналата неделя.
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