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Лапорта е горд от приноса на футболистите на Барса за световната титла

  • 22 юли 2026 | 21:08
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Президентът на Барселона Жоан Лапорта коментира успеха на Испания на Световно първенство в Северна Америка. Той се чувства горд от постигнатото от футболистите на Барса по време на Мондиал 2026. 

"Много се гордея, че осем футболисти на Барса станаха световни шампиони", каза Лапорта.

В мача за титлата иберийците победиха шампиона от 2022 година Аржентина с 1:0 след продължения. Испанският състав включваше осем играчи на Барселона: Жоан Гарсия, Ерик Гарсия, Пау Кубарси, Педри, Гави, Дани Олмо, Ламин Ямал и Феран Торес, който отбеляза победния гол във финалния мач срещу "гаучосите" миналата неделя.

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Снимки: Imago

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