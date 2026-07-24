Де Ла Фуенте: Да се съмняваш в Родри е обида за футболната интелигентност

Селекционерът на Испания Луис де ла Фуенте никога не е имал съмнения, че Родри ще има голям принос за успехите на Испания на Световното първенство. Съмненията бяха свързани с контузиите на халфа на Манчестър Сити. Миналия сезон носителят на “Златната топка” игра в 33 мача за “гражданите”, след като се възстанови от тежка контузия в коляното, която не му позволи да играе предишния сезон.

На Мондиала в Северна Америка обаче Родри беше блестящ, а Испания вдигна световната титла. Той имаше 94.4 процента успеваемост при подаванията и бе избран за Най-добър играч на турнира. В началото на Световното обаче някои “специалисти” изказаха мнение, че халфът бави играта на “фуриите”.

🗣️Luis de la Fuente se rinde a la calidad futbolística de Rodri: "Es el mejor del mundo en su posición".



🇪🇸El seleccionador de la @SEFutbol ha sido entrevistado en exclusiva en RTVE, en los Deportes de @La1_tve , donde ha analizado el título de campeón del #MundialRTVE.



🎥La… pic.twitter.com/3KnyTKjw3t — Teledeporte (@teledeporte) July 23, 2026

“С цялото ми уважение и без да искам да обидя някого, да се съмняваш в Родри е обида за футболната интелигентност. Той е най-добрият в света на неговата позиция. На този пост имаме и Мартин Субименди, който е вторият най-добър в света. Родри ставаше все по-силен с всеки изминал мач. Фактът е, че дори на 50 процента, Родри е по-добър от много други футболисти”, коментира Де ла Фуенте.

Самият Родри призна, че е минал през трудни моменти с контузии: “Беше труден период. Исках новото поколение да види моя пример. Когато паднеш, можеш да се вдигнеш. Това е моята философия”.

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Снимки: Gettyimages