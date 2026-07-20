Кристиян Балов е в групата на Цървена звезда за гостуването на Ларн в Северна Ирландия

Българският национал Кристиян Балов попадна в групата на сръбския гранд Цървена звезда за утрешното гостуване на Ларн в Северна Ирландия във втория квалификационен кръг на Шампионската лига. Мачът във вторник (21-и юли) на стадион "Инвър Парк" в Ларн. Старши треньорът Деян Станкович е взел 24 играчи за срещата, но двама от важните му футболисти не пътуват. Това са Томас Хандел и контузеният Раде Крунич.

"Това не е първият път, в който Звезда се сблъсква с това. Не е първият път, в който и аз се сблъсквам с подобна ситуация. Казах, че вече няма въпроси дали сме готови, или не. Не можем да избираме кога ще дойдат тези мачове. За щастие или за съжаление, те идват в началото на сезона. Със сигурност след дузина мачове би било идеално, ако срещахме този тип отбори. Но имаме шанс и ще го използваме, за да стигнем до основната фаза на Шампионската лига", заяви Деян Станкович преди да се качи на самолета.

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