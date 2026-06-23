Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Лацио
  3. Официално: Лацио върна Гатузо в Серия “А”

Официално: Лацио върна Гатузо в Серия “А”

  • 23 юни 2026 | 15:55
  • 695
  • 1
Официално: Лацио върна Гатузо в Серия “А”

От Лацио официално обявиха назначаването на Дженаро Гатузо за свой нов треньор. Легендарният халф наследява на поста напусналия Маурицио Сари с договор до лятото на 2028-а с опцията за още една година. Също така той ще получава по 1,5 млн. евро на сезон.

Така Гатузо се завръща не само в клубния футбол, но и в Серия "А", където е бил начело на любимия си Милан (2017 - 2019 г.) и на Наполи (2019 - 2021 г.). За последно 48-годишният специалист беше селекционер на Италия, като освободи поста си в началото на април след пропуснатото класиране за Мондиал 2026. Преди това италианецът води Хайдук (Сплит) през сезон 2024/25, а разнообразната му треньорска визитка включва още Сион, Палермо, ОФИ Крит, Пиза, Валенсия и Марсилия.

От друга страна, през миналата кампания Лацио завърши на деветото място в Серия "А" с 54 точки след 14 победи, 12 равенства и 12 загуби. Също така “орлите” играха финал за Купата на Италия, но го загубиха с 0:2 от Интер. От клуба изразиха увереност, че със своя опит, професионализъм и решителност Гатузо може да допринесе за постигането на зададените цели през новия сезон.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Футбол свят

В Бразилия се готвят за тежко изпитание срещу Шотландия

В Бразилия се готвят за тежко изпитание срещу Шотландия

  • 23 юни 2026 | 11:36
  • 642
  • 0
Едни пиха вода, а други ядоха - какво правиха французите в принудителната пауза

Едни пиха вода, а други ядоха - какво правиха французите в принудителната пауза

  • 23 юни 2026 | 11:27
  • 1469
  • 0
Конфликт в състава на Мексико

Конфликт в състава на Мексико

  • 23 юни 2026 | 11:21
  • 4539
  • 3
Тухел: Паузите за вода пречат много повече, отколкото предполагах

Тухел: Паузите за вода пречат много повече, отколкото предполагах

  • 23 юни 2026 | 11:16
  • 1722
  • 1
Играхме добре и заслужавахме да спечелим, убеден е селекционерът на Алжир

Играхме добре и заслужавахме да спечелим, убеден е селекционерът на Алжир

  • 23 юни 2026 | 11:13
  • 1347
  • 0
Една от емблемите на Гана се завръща срещу Англия

Една от емблемите на Гана се завръща срещу Англия

  • 23 юни 2026 | 11:11
  • 1581
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Григор Димитров с юбилейна победа на трева в Майорка

Григор Димитров с юбилейна победа на трева в Майорка

  • 23 юни 2026 | 15:05
  • 13869
  • 24
Маркиньос: На ЦСКА му трябват още бразилци, исках да играя повече за България

Маркиньос: На ЦСКА му трябват още бразилци, исках да играя повече за България

  • 23 юни 2026 | 10:20
  • 12657
  • 23
Левски срещу "болярите" в проверка номер 2

Левски срещу "болярите" в проверка номер 2

  • 23 юни 2026 | 09:31
  • 8510
  • 34
Недоволство в Германия: Абсурд! Играем в понеделник, а ще научим съперника си в неделя

Недоволство в Германия: Абсурд! Играем в понеделник, а ще научим съперника си в неделя

  • 23 юни 2026 | 16:24
  • 1907
  • 0
Англия срещу Гана: „Трите лъва“ търсят ранен билет за елиминациите срещу непредвидимите „черни звезди“

Англия срещу Гана: „Трите лъва“ търсят ранен билет за елиминациите срещу непредвидимите „черни звезди“

  • 23 юни 2026 | 13:59
  • 2267
  • 3
Ботев (Пд) и Генчев започват с контролите

Ботев (Пд) и Генчев започват с контролите

  • 23 юни 2026 | 10:22
  • 6722
  • 6