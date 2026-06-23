Официално: Лацио върна Гатузо в Серия “А”

От Лацио официално обявиха назначаването на Дженаро Гатузо за свой нов треньор. Легендарният халф наследява на поста напусналия Маурицио Сари с договор до лятото на 2028-а с опцията за още една година. Също така той ще получава по 1,5 млн. евро на сезон.

Така Гатузо се завръща не само в клубния футбол, но и в Серия "А", където е бил начело на любимия си Милан (2017 - 2019 г.) и на Наполи (2019 - 2021 г.). За последно 48-годишният специалист беше селекционер на Италия, като освободи поста си в началото на април след пропуснатото класиране за Мондиал 2026. Преди това италианецът води Хайдук (Сплит) през сезон 2024/25, а разнообразната му треньорска визитка включва още Сион, Палермо, ОФИ Крит, Пиза, Валенсия и Марсилия.

От друга страна, през миналата кампания Лацио завърши на деветото място в Серия "А" с 54 точки след 14 победи, 12 равенства и 12 загуби. Също така “орлите” играха финал за Купата на Италия, но го загубиха с 0:2 от Интер. От клуба изразиха увереност, че със своя опит, професионализъм и решителност Гатузо може да допринесе за постигането на зададените цели през новия сезон.

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