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Интер се договори с вратаря на Лацио

  • 11 юни 2026 | 04:43
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Интер се договори с вратаря на Лацио

Интер е постигнал принципно споразумение за личните условия с вратаря на Лацио Иван Проведел. Сега на „нерадзурите“ им предстои да договорят трансферна сума с „бианкочелестите“.

Не е тайна, че Интер търси нов вратар, тъй като 37-годишният Ян Зомер ще напусне клуба след изтичането на договора му по-късно този месец. Първоначално се говореше, че шампионите ще се опитат да привлекат нов титулярен страж през летния трансферен прозорец, като сериозни бяха спекулациите за интерес към вратаря на Тотнъм и Италия Гулиелмо Викарио.

Интер се доближава до първите си две летни попълнения
Интер се доближава до първите си две летни попълнения

Въпреки това, за Интер се очертава много по-изгоден вариант – да гласуват доверие на досегашния си резервен вратар Хосеп Мартинес, а на пазара да потърсят нов втори избор. Именно тук се появява името на 32-годишния Проведел от Лацио. Той е привлекателна опция, тъй като през лятото ще навлезе в последната година от договора си на „Олимпико“.

Смята се, че Проведел ще бъде сравнително евтин вариант, въпреки че притежава богат опит в Серия "А" и е бивш носител на наградата за вратар на годината в лигата.

Интер може да гласува голямо доверие на втория си вратар през новия сезон
Интер може да гласува голямо доверие на втория си вратар през новия сезон

Агентът на Проведел беше забелязан в централата на Интер в сряда, а сега, според журналиста Алфредо Педула, „нерадзурите“ вече имат договорка за личните условия на играча.

Педула съобщава, че Интер и представителят на Проведел са се споразумели за тригодишен договор със заплата под 1,5 милиона евро на сезон. Очаква се на Лацио да поиска около 5 милиона евро за своя страж.

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Снимки: Gettyimages

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