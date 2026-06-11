Интер се договори с вратаря на Лацио

Интер е постигнал принципно споразумение за личните условия с вратаря на Лацио Иван Проведел. Сега на „нерадзурите“ им предстои да договорят трансферна сума с „бианкочелестите“.

Не е тайна, че Интер търси нов вратар, тъй като 37-годишният Ян Зомер ще напусне клуба след изтичането на договора му по-късно този месец. Първоначално се говореше, че шампионите ще се опитат да привлекат нов титулярен страж през летния трансферен прозорец, като сериозни бяха спекулациите за интерес към вратаря на Тотнъм и Италия Гулиелмо Викарио.

Интер се доближава до първите си две летни попълнения

Въпреки това, за Интер се очертава много по-изгоден вариант – да гласуват доверие на досегашния си резервен вратар Хосеп Мартинес, а на пазара да потърсят нов втори избор. Именно тук се появява името на 32-годишния Проведел от Лацио. Той е привлекателна опция, тъй като през лятото ще навлезе в последната година от договора си на „Олимпико“.



Смята се, че Проведел ще бъде сравнително евтин вариант, въпреки че притежава богат опит в Серия "А" и е бивш носител на наградата за вратар на годината в лигата.

Интер може да гласува голямо доверие на втория си вратар през новия сезон

Агентът на Проведел беше забелязан в централата на Интер в сряда, а сега, според журналиста Алфредо Педула, „нерадзурите“ вече имат договорка за личните условия на играча.

Педула съобщава, че Интер и представителят на Проведел са се споразумели за тригодишен договор със заплата под 1,5 милиона евро на сезон. Очаква се на Лацио да поиска около 5 милиона евро за своя страж.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages