Нгумоа: За мен сезонът бе успешен, но не и за Ливърпул

Рио Нгумоа вече се чувства като част от колектива в Ливърпул, въпреки че е само на 17 години и през миналия сезон направи първите си стъпки в мъжкия футбол. Той записа 29 мача за "червените" във всички турнири, а още в началото се превърна в най-младия голмайстор в клубната история с победното попадение срещу Нюкасъл в добавеното време.

Всичко това изкара на Нгумоа първа повиквателна за националния отбор на Англия и той дори игра в контрола срещу Нова Зеландия през юни. "Беше супер, честно казано. Получих повиквателната преди последния мач за сезона. Техническият директор на ФА ми писа и ми каза, че ще бъда включен в тренировъчния лагер, което ме зарадва. Отидох, запознах се с всички и дори поиграх. Беше нереално за мен и никога няма да го забравя", заяви Нгумоа за клубната телевизия.

Rio Ngumoha has described his eagerness to build on a breakthrough season by increasing his impact for Liverpool 💬 — Liverpool FC (@LFC) July 22, 2026

Повиквателната бе резултат от добрия сезон за крилото, но Ливърпул като цяло не направи такъв. Мърсисайдци стартираха като шампиони, но успяха да достигнат едва до петото място, с 25 точки пасив от първенеца Арсенал.

"Благодаря на всички съотборници, които ми помагаха през сезона. В началото просто ме познаваха като талантлив млад футболист, но с течение на времето станах един от тях. За мен сезонът бе успешен, но не и за отбора. Научих много и натрупах безценен опит пред най-добрите фенове на света, без съмнение. Благодаря им за подкрепата и към мен, и към отбора", продължи той.

"Целта ми е през следващата година да надградя, да помагам с голове и асистенции, но и в защита. И в двете фази трябва да се подобря, ако искам някой ден да бъда титуляр. Ще ми трябва скок и за да играя като резерва, защото имаме много футболисти на високо ниво. Надпреварата за място в състава е сериозна, но конкуренцията е за доброто на всички ни. Просто ще опитвам да помогна с каквото мога", каза още Нгумоа.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google