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Нгумоа: За мен сезонът бе успешен, но не и за Ливърпул

  • 23 юли 2026 | 12:49
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Нгумоа: За мен сезонът бе успешен, но не и за Ливърпул

Рио Нгумоа вече се чувства като част от колектива в Ливърпул, въпреки че е само на 17 години и през миналия сезон направи първите си стъпки в мъжкия футбол. Той записа 29 мача за "червените" във всички турнири, а още в началото се превърна в най-младия голмайстор в клубната история с победното попадение срещу Нюкасъл в добавеното време. 

Всичко това изкара на Нгумоа първа повиквателна за националния отбор на Англия и той дори игра в контрола срещу Нова Зеландия през юни. "Беше супер, честно казано. Получих повиквателната преди последния мач за сезона. Техническият директор на ФА ми писа и ми каза, че ще бъда включен в тренировъчния лагер, което ме зарадва. Отидох, запознах се с всички и дори поиграх. Беше нереално за мен и никога няма да го забравя", заяви Нгумоа за клубната телевизия. 

Повиквателната бе резултат от добрия сезон за крилото, но Ливърпул като цяло не направи такъв. Мърсисайдци стартираха като шампиони, но успяха да достигнат едва до петото място, с 25 точки пасив от първенеца Арсенал. 

"Благодаря на всички съотборници, които ми помагаха през сезона. В началото просто ме познаваха като талантлив млад футболист, но с течение на времето станах един от тях. За мен сезонът бе успешен, но не и за отбора. Научих много и натрупах безценен опит пред най-добрите фенове на света, без съмнение. Благодаря им за подкрепата и към мен, и към отбора", продължи той. 

"Целта ми е през следващата година да надградя, да помагам с голове и асистенции, но и в защита. И в двете фази трябва да се подобря, ако искам някой ден да бъда титуляр. Ще ми трябва скок и за да играя като резерва, защото имаме много футболисти на високо ниво. Надпреварата за място в състава е сериозна, но конкуренцията е за доброто на всички ни. Просто ще опитвам да помогна с каквото мога", каза още Нгумоа

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