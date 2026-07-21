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  3. Ливърпул замина на турне с 31 играчи

Ливърпул замина на турне с 31 играчи

  • 21 юли 2026 | 11:05
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Ливърпул замина на турне с 31 играчи

Отборът на Ливърпул замина снощи за САЩ, където ще проведе първата част от предсезонната си подготовка и ще изиграе контроли със Съндърланд, Рексъм и Лийдс. В групата са включени Джовани Леони, Юго Екитике и Конър Брадли, които все още са на различен етап по отношение на възстановяването си от дългосрочни контузии. Те ще продължат възстановяването си в САЩ. Същото важи и за Уатару Ендо, Стефан Байчетич и Витеслав Ярош, които също се възстановяват от своите травми.

Новото попълнение Жереми Жаке е на разположение и вече се готви на пълни обороти.

Александър Исак, Флориан Виртц и Райън Гравенберх ще се присъединят към отбора преди втория мач, а Алисон Бекер трябва да го направи преди последната от тези първи три проверки. Вирджил Ван Дайк и Коди Гакпо ще получат по-дълги почивки, а Алексис Мак Алистър и другото ново попълнение - Виктор Муньос, ще започнат подготовка чак през следващия месец.

В отсъствието на толкова много титуляри Андони Ираола запълни групата с доста играчи от академията.

Ето и целият състав: Гомес, Ендо, Жаке, Керкез, Собослай, Брадли, Киеза, Леони, Джоунс, Елиът, Цимикас, Екитике, Мамардашвили, Уудман, Фримпонг, Абе, Ниони, Байчетич, Чеймбърс, Рамзи, Сканлън, Макконъл, Ярош, Кумас, Морисън, Нгумоа, Райт, Хол, Сони-Ламби, Ндукве, Дейвис.

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