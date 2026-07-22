Ираола коментира бъдещето на Мак Алистър и Алисон и обясни на кои постове Ливърпул ще търси нови

Новият мениджър на Ливърпул Андони Ираола заяви, че иска халфът Алексис Мак Алистър и вратарят Алисон Бекер да останат в клуба. Двамата играха за Аржентина и Бразилия на Световното първенство през 2026 г.

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Аржентинският национал Мак Алистър има още две години от петгодишния си договор, който подписа с „червените“ при пристигането си през 2023 г. 27-годишният играч все още не е започнал преговори за ново споразумение, което породи спекулации, че може да напусне „Анфийлд“ това лято. Бразилският страж също бе спряган за редица отбори, сред които Ювентус.

Andoni Iraola on the transfer window, Alisson, Szoboszlai's deal and vice-captaincy 🗣️ — Liverpool FC (@LFC) July 21, 2026

Въпреки това, по време на пресконференция в Чикаго в началото на предсезонното турне на Ливърпул в САЩ, Ираола заяви, че иска да задържи играчите.

„Мисля, че Алексис е един от най-добрите играчи в клуба през последните няколко години и имаше много добро Световно първенство, така че е нормално други клубове да искат най-добрите ни футболисти“, каза Ираола. „Това винаги се случва на трансферния пазар. Но аз искам да запазя добрите си играчи. По-скоро очаквам с нетърпение да подпишем с нови футболисти, отколкото да губим тези, които имаме тук", добави испанецът.

🚨🇦🇷 Andoni Iraola on Mac Allister’s future: “Alexis has been one of the best at this club in years, look at the World Cup, it's normal other clubs want the best players”.



“Other clubs want my good players but I am looking to sign players than lose the ones we have here”. pic.twitter.com/WUCOKSiKhQ — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 22, 2026

Алисон има още една година от договора си на „Анфийлд“, но Ираола е решен да разчита на опита на 33-годишния бразилец през предстоящия сезон.

„Много съм доволен от ситуацията, която имаме в момента на вратарския пост. Алисон е човек, който в една съблекалня, загубила някои ориентири по отношение на опита, определено ще ни помогне в процеса на адаптация на новите попълнения и на младите играчи. Нуждаем се от лидери като Вирджил ван Дайк, като Алисон, като Джо Гомес – играчи, които са тук от дълго време“, обясни новият мениджър на Ливърпул.

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Ираола призна, че обмисля привличането на подкрепления в защита по време на летния трансферен прозорец, особено на позицията десен бек, предвид че Конър Брадли е на „месеци“ от завръщане в игра. Националът на Северна Ирландия получи контузия в коляното през януари и няма да бъде на разположение за началото на сезона.

💰🙏 Andoni Iraola didn’t put a number on how many new signings are required, but he admitted two positions NEED to be addressed.



“We definitely need to sign a winger!" pic.twitter.com/cYf3mY7NIE — This Is Anfield (@thisisanfield) July 21, 2026

„В крайна сметка, ако имахме напълно здрав и готов Конър Брадли, щяхме да сме много щастливи и нямаше да си задаваме тези въпроси“, обясни испанецът.

„Мисля, че ситуацията е сложна, защото вярваме в Конър в дългосрочен план, знаем, че искаме той да бъде нашият десен бек, но в момента бих казал, че е все още малко далеч от завръщане. Така че, със ситуацията с централния и десния защитник, по отношение на дълбочината в отбрана, мисля, че в момента сме много ограничени, така че да, това е решение, което се опитваме да намерим. Също така определено се нуждаем и от крило, но това зависи от много неща, от състоянието на пазара и други", каза още Ираола.

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Снимки: Imago