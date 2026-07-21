Семейство Митал подкрепя оферта за Ливърпул, която може да доведе до голяма промяна

Инвеститорска група, оглавявана от Амит Батия (зет на стоманения магнат и милиардер Лакшми Митал) и подкрепена от семейство Митал, води преговори за закупуване на миноритарен дял от футболния клуб Ливърпул. Според информация на „Файненшъл Таймс“, ако сделката бъде потвърдена, тя ще оцени клуба от английската Висша лига на над 6 милиарда долара, която би била една от най-високите в историята на футбола.

Изданието, позовавайки се на свои източници, допълва, че Батия е наел съветници, които да работят по офертата, и води активни разговори с настоящите американски собственици на Ливърпул – „Фенуей Спортс Груп“.

Както е известно, преди години фамилия Митал беше собственик и на ЦСКА.

Опитът за споразумение подчертава трайния интерес към водещите английски футболни клубове и глобалния обхват на Премиър лийг.

Към момента няма потвърждение от страна на Батия, като източници, запознати със случая, уточняват, че все още не е подписан договор и няма сигурност, че ще се стигне до споразумение.

Кой е Амит Батия?

Амит Батия е британско-индийски бизнесмен, предприемач и инвеститор, основател на „АйБи Кепитъл Адвайзърс“ (преди „Суордфиш Инвестмънтс“). В момента той заема поста управляващ директор на фирмата.

Той също така е собственик и директор на Куинс Парк Рейнджърс и председател на „Брийдън Груп“ – независим доставчик на строителни материали в Обединеното кралство. Освен това е съосновател на „Съмикс Кепитъл“, частна инвестиционна компания за недвижими имоти.

Батия е женен за Ваниша Митал, дъщеря на милиардера Лакшми Митал. Митал е изпълнителен председател на „АрселорМитал“, втората по големина стоманодобивна компания в света, както и председател на производителя на неръждаема стомана „Аперам“.

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