В Гърция очакват обрат за звездата на Лудогорец, обявиха какво пречи на трансфера

Обкръжението на Петар Станич е направило нов опит да възобнови преговорите с Олимпиакос, за да може трансферът на сръбския атакуващ полузащитник от Лудогорец да бъде финализиран, твърди гръцкото издание "sport24".

Освен с напускащите играчи, Олимпиакос се занимава и с входящи трансфери, като не е изключено да има обрат в случая с Петар Станич и сделката все пак да завърши с щастлив край, се казва още в публикацията.

"Според наличната информация, страната на 24-годишния футболист (висок 1.86 м) е потърсила контакт с ръководството на гръцкия гранд с цел да се придвижи напред споразумението и сърбинът да облече червено-бялата фланелка.

Дори се допуска възможността това да се случи след смяна на агента на играча. Както спомена и г-н Костас Карапапас пред представители на медиите, основната причина за провала на преговорите са били прекомерните изисквания на настоящия му представител.

Точните суми по трансфера не бяха обявени официално, но се говори, че Олимпиакос и Лудогорец са си стиснали ръцете за сума, доближаваща 8 000 000 евро, плюс бонуси.

Предстои да се види дали в крайна сметка обратът ще се осъществи и футболистът ще заиграе за „червено-белите“, пишат гърците.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google