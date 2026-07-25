Пазарната стойност на Хамес Родригес се срина на фона на слуховете за завръщане в Европа

Пазарната стойност на Хамес Родригес се срина до най-ниската си точка според последните актуализации на специализираните платформи за трансфери. Колумбийският полузащитник, чиято цена в пика на кариерата му достигна 80 млн евро, след като спечели „Златната обувка" на Мондиал 2014 в Бразилия и подписа с Реал Мадрид, в момента е оценен на едва 1,5 млн евро – най-ниската сума в цялата му професионална кариера.

Тази нова оценка го изважда от челните позиции не само в международния футбол, но и в класацията на колумбийските играчи в чужбина, където той заема приблизително 99-о място сред най-високо оценените си сънародници.

Испанският вестник „Марка" съобщава няколко причини за този сценарий. На първо място авторитетното издание посочва смяната на редица клубове за кратко време. От 2024 г. насам Родригес игра последователно за Сао Пауло в Бразилия, Райо Валекано в Испания, Леон в Мексико, а за последно бе част от Минесота Юнайтед в Мейджър Лийг Сокър на САЩ и Канада.

🚨 La valeur de JAMES RODRÍGUEZ 🇨🇴 s'effondre à 1,5 M€ ! 📉



À 35 ans, il atteint la valeur marchande la plus basse de sa carrière après une Coupe du Monde décevante.



Libre, il susciterait malgré tout l'intérêt de la Lazio et de plusieurs clubs mexicains.



(@marca) pic.twitter.com/Vtnjrc6mJc — BeFootball (@_BeFootball) July 24, 2026

Именно престоят му в Северна Америка е друга от причините той да се превърне желана високоплатена покупка. В Минесота той изигра само 8 мача преди да прекрати договорните отношения с тима, като повод за редките му изяви бяха физически неразположения, които често го вадеха от строя.

На последно място се отбелязва головата немощ на Хамес Родригес. За двата сезона, които прекара в Сао Пауло, се разписа само веднъж, в Леон общо 5, а за Райо и Минесота не вкара нито веднъж.

Тъй като в момента Хамес Родригес е свободен агент, всеки клуб, който проявява интерес към привличането му, няма да трябва да плаща трансферна сума. Преговорите ще се съсредоточат единствено върху неговите изисквания за заплата и бонуси при подписване.

Хамес Родригес може да се завърне в Европа

Всичко това се случва на фона на слуховете, че футболистът може и да заиграе отново за европейски гранд. „Марка" допълва в материала си, че Лацио е възможна дестинация за колумбиеца. Извън Стария континент пък като вариант се очертава завръщане в Мексико, където потенциален клуб за подписа е Кукута.

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