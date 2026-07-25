Левски отново в топ 10 по публика в Европа

Левски се нареди на осмо място след изиграване на първите мачове от втория квалификационния кръг на трите европейски клубни турнира.

“Сините” са събрали 16 118 запалянковци на “Герена” по време на победния двубой срещу Университатя (Крайова). Така родният шампион попада за втори път в престижната класация. В предишния кръг той се нареди на четвърто място.

Най-много публика е имало на Фенербахче-Гурник (38 604) и Бешикташ - Мидтиланд (31 471). Сблъсъкът между Карабах и ЦСКА е пети по посещаемост с 23 813 привърженици на трибуните.

На 15-а позиция пък е мачът между Спартак (Търнава) и ЦСКА 1948, който е изгледан на живо от 10 164 запалянковци.

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