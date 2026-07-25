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Стартира процедурата по преименуването на стадион "Локомотив" на Христо Бонев

  • 25 юли 2026 | 11:20
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Предложението за преименуване на стадион „Локомотив“ в Пловдив вече е публикувано на сайта на Общината за обществено обсъждане. Идеята е съоръжението в парк „Лаута“ официално да носи името на най-голямата легенда на „черно-белите“ – Христо Бонев.

100 години Локомотив (Пловдив)
100 години Локомотив (Пловдив)

В рамките на 30 дни заинтересованите граждани и организации могат да изпращат своите предложения и становища до Община Пловдив. След изтичането на този срок проектът за решение може да бъде внесен за разглеждане от Общинския съвет.

Това означава, че още през септември предложението може да влезе в дневния ред на местния парламент. Ако получи подкрепата на общинските съветници, до края на годината стадионът в парк „Лаута“ официално може да бъде преименуван на „Христо Бонев“.

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В предложението е записано, че инициативата е на изпълнителния директор на ПФК „Локомотив Пловдив 1926“ Тома Цилев, който обаче вече не изпълнява тази функция. В мотивите е посочено, че предложението е съгласувано и се ползва с пълната подкрепа на организираните привърженици и фенклубовете на отбора.

Идеята бе обявена публично по време на концерта за 100-годишнината на клуба на Античния театър, когато новината съобщи председателят на фондация „100 години Локомотив Пловдив“ Петър Георгиев. Тогава стана ясно, че предстои предложението да премине през задължителната процедура и да бъде гласувано от Общинския съвет.

В мотивите до местната власт се посочва, че преименуването има за цел да обедини спортната общественост и привържениците на клуба около отдаването на заслужено признание на една от най-ярките личности в историята на пловдивския и българския футбол.

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Христо Бонев – Зума е трикратен носител на наградата „Футболист №1 на България“, определен е за футболист №1 на Пловдив за ХХ век и е рекордьор по мачове и голове за Локомотив в българския елит – 404 срещи и 180 попадения. За националния отбор има 98 мача и 48 гола, като е участвал на две световни първенства.

Бонев е и една от най-успешните фигури в българския футбол като треньор. Именно под негово ръководство националният отбор се класира за Световното първенство във Франция през 1998 година – последното участие на България на футболен Мондиал.

Ако предложението бъде одобрено през есента, завършването на новия стадион на „Лаута“ ще бъде съпроводено и с историческа промяна – домът на „черно-белите“ ще носи името на най-голямата клубна легенда.

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