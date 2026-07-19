Илко Пиргов: Най-тежкият мач в живота ми беше три дни след смъртта на баща ми

Бившият страж на Локомотив (Пловдив) Илко Пиргов коментира интересни теми в подкаста FootballStorycast. В откровен разговор Пиргов прави равносметка на своя път във футбола, най-тежките житейски изпитания и уроците, които са го изградили като човек. Той разказва за трудното си детство, за това как футболът се превръща в единствения шанс за по-добър живот и за най-болезнения момент в кариерата му – когато само три дни след смъртта на баща си трябва да излезе на терена срещу своя брат.

"Аз и брат ми израснахме в бедно семейство. За нас футболът беше всичко – беше шанс да намерим изход от бедността и да променим живота си. Само три дни след смъртта на баща ми трябваше да излезем един срещу друг на терена. Решихме да го направим в негова чест. Днес, ако съм треньор и мой футболист преживее подобна трагедия, никога не бих го пуснал да играе".

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В епизода Пиргов говори още за периода си в ЦСКА, който определя като ключов за изграждането на характера си, както и за Локомотив (Пловдив) – клуба, който му е дал най-много както във футбола, така и в живота.

"Хората виждат спасените дузпи, но не виждат часовете подготовка. За мен дузпите не са само усет – те са анализ, работа и концентрация".

"Днес не е достатъчно да си талантлив – трябва да си интелигентен. За секунди трябва да обработваш огромно количество информация и да взимаш правилните решения".

"Много родители отнемат на децата възможността сами да се преборят за мястото си. А без борба няма характер".

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