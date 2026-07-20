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  3. Клуб от Серия "А" иска защитник на Локомотив (Пловдив)

Клуб от Серия "А" иска защитник на Локомотив (Пловдив)

  • 20 юли 2026 | 22:23
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Клуб от Серия "А" иска защитник на Локомотив (Пловдив)

Торино е насочил вниманието си към централния защитник на Локомотив (Пловдив) Лукас Риян. Според информация на трансферния експерт Джанлука Ди Марцио, бразилецът е сред набелязаните играчи за подсилване на отбраната на клуба от Серия "А".

"Торино търси трансфери в чужбина, за да подсили защитата си. Отборът е насочила поглед към България, където Лукас Риян от Локомотив (Пловдив) направи отличен сезон. Бразилският централен защитник е преследван и от полски и руски клубове, както и от бразилски. Въпреки че преминаването не е лесно поради цената и силната конкуренция, младокът дава приоритет на Италия и следователно на Торино", написаха на сайта на Ди Марцио.

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