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11-те на Арда и Славия

  • 24 юли 2026 | 20:02
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11-те на Арда и Славия

Станаха ясни титулярните състави на Арда и Славия, които се изправят един срещу друг в откриващия мач на втория кръг в efbet Лига. Мачът в Кърджали започва в 21:15 часа и ще бъде ръководен от Геро Писков.

Двата отбора стартираха с равенства новия сезон. Момчетата на Александър Тунчев направиха 1:1 със Септември в столицата, докато "белите" завършиха при нулево реми срещу ЦСКА в "Овча купел".

Арда - Славия

Стартови състави:

Арда: 1. Анатолий Господинов, 21. Вячеслав Велев, 44. Адама Траоре, 5. Виктор Любенов, 35. Димитър Велковски, 4. Давид Акинтола, 80. Лъчезар Котев, 10. Светослав Ковачев, 99. Бирсент Карагарен, 39. Антонио Вутов, 16. Преслав Бачев;

Славия: 99. Иван Андонов, 87. Диего Фераресо, 5. Давид Малембана, 4. Никола Савич, 26. Димитър Буров, 73. Иван Минчев, 11. Мохамед Досо, 7. Роберто Райчев, 27. Умаро Балде, 17. Васил Казълджиев, 88. Владимир Николов.

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