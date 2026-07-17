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Локомотив (Пловдив) представи юбилейните екипи за сезон 2026/27 с нов генерален спонсор

  • 17 юли 2026 | 17:41
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ПФК Локомотив Пловдив официално представи новите си мачови екипи за сезон 2026/27 - специална юбилейна колекция, създадена по повод 100-годишнината на клуба.

За първи път футболистите ще излязат на терена с логото на новия генерален спонсор SESAME - символично начало на ново партньорство, което стартира именно в юбилейния сезон на „черно-белите“.

В центъра на колекцията е черната домакинска фланелка - вдъхновена от първия черен екип на „Спортклуб“, избран от основателите след обединението на „Караджа“ и „Атлетик“ през 1926 година. Фините бели линии препращат към емблематичното черно-бяло райе - символ, който поколения локомотивци носят с гордост.

Гостуващият и резервният екип допълват юбилейната серия, съчетавайки уважение към историята на клуба с модерна визия за новия сезон.

Новите екипи ще направят своя официален дебют в първия мач на Локомотив Пловдив за сезон 2026/27 - при гостуването на отбора в Разград. Двубоят ще постави началото на специална година, в която клубът отбелязва своя вековен юбилей и отваря нова глава заедно със своя генерален спонсор SESAME.

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