100 години Локомотив (Пловдив)

Днес (25 юли) футболен клуб Локомотив Пловдив навършва 100 години от своето създаване. "Черно-белите" публикуваха в своите официални платформи емоционално видео, а освен това се обърнаха и към всички привърженици на клуба.

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"Уважаеми локомотивци,

Днес отбелязваме един исторически ден! Локомотив навършва 100 години! Цял век, изпълнен с победи и изпитания, с незабравими мигове, с герои на терена и извън него, с поколения, които превърнаха Локомотив в символ на чест, достойнство и непримирим дух.

От името на ръководството на клуба отправяме най-сърдечни поздрави към всички локомотивци - към нашите привърженици, ветерани, футболисти, треньори, служители, деятели и към всички, които през годините са били част от голямото и сплотено "черно-бяло" семейство. Историята на Локомотив е написана от всички вас - с любов, отдаденост и безрезервна вярност към емблемата. Изразяваме своята признателност към всички, които с труда, таланта и сърцето си изградиха Локомотив такъв, какъвто го познаваме днес.

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Сто години са наследство, изградено с воля, доблест, труд и безкрайна любов към "черно-бялата" идея. Наследство, което ни напомня, че Локомотив никога не е бил просто футболен клуб, той е символ, който обединява поколения и остава завинаги в сърцата на хората.

В продължение на цял век клубът се е утвърдил сред големите имена на българския футбол - изграждал е поколения футболисти, създавал е шампиони, вдъхновявал е хиляди деца да обикнат играта и е оставил следа, която времето не може да заличи.

Нека днешният празник бъде ден на признателност към всички, които през този век написаха историята на Локомотив, и ден, в който с още по-голяма гордост заявяваме принадлежността си към “черно-бялото" семейство. Защото историята на Локомотив се пише вече 100 години от хората, които никога не спряха да вярват, да обичат и да живеят с неговото име.

Следващите 100 години ще бъдат новите страници, които ще бъдат написани със същата любов, вярност и непримиримост!

Благодарим на всеки, който е бил, е и ще бъде част от тази велика история.

Честит юбилей, локомотивци!

100 години воля, доблест и труд!

Само Локо!".

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