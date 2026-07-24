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  3. Бивш вратар на Локомотив (Пловдив) може да премине в Селтик

Бивш вратар на Локомотив (Пловдив) може да премине в Селтик

  • 24 юли 2026 | 14:59
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Бивш вратар на Локомотив (Пловдив) може да премине в Селтик

Бившият вратар на Локомотив (Пловдив) Динко Хоркаш, който сега носи екипа на Лас Палмас, може да премине в Селтик, съобщават медиите в Испания в петък. Стражът е трансферна цел за шампиона на Шотландия, който търси подсилване на този пост през лятото след отказването на Каспер Шмайхел.

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27-годишният Хоркаш изигра 54 мача за Лас Палмас след преминаването си в испанския клуб през 2024 година. Преди това хърватинът има 52 двубоя за Локомотив в периода 2022-2024 година.

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