БФС освободи Лудогорец от таксата за "Правило 4" - ето каква е причината

Българският футболен съюз е уведомил клубовете от efbet Лига за решение на Изпълнителния комитет, с което Лудогорец е освободен от заплащане на компенсационната такса за неучастие на минимум четирима български футболисти в стартовия състав за сезон 2025/2026. Тя е в размер на 199 467 евро и трябваше да бъде платена от 5 клуба и съответно разпределена между останалите 11, които взеха участие в шампионата.

От централата посочват, че основание за това решение е представянето на "орлите" в европейските клубни турнири и достигането до елиминационната фаза. Според БФС това е довело до увеличение на втория транш на солидарните плащания от УЕФА към клубовете от eлита. Размерът ѝ нараства от 862 005 евро през 2025 година до 1 091 000 евро през 2026 година.

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Това представлява допълнителен финансов ресурс за клубовете от efbet Лига в размер на 228 995 евро, генериран вследствие на спортното представяне на тима в евротурнирите. В мотивите се уточнява още, че допълнителният финансов ефект за останалите клубове надвишава размера на дължимата компенсационна такса. Посочено е и че самият Лудогорец не е получател на солидарни плащания по този механизъм.

След освобождаването на Лудогорец, размерът на средствата, които трябва да бъдат събрани от останалите четири клуба, е посочен така:



Левски - 199 467 евро

ЦСКА 1948 - 199 467 евро

ЦСКА - 199 467 евро

Берое - 199 467 евро

Общата сума възлиза на 797 868 евро.

Събраните средства ще бъдат разпределени поравно между останалите 11 клуба от efbet Лига за сезон 2025/2026, които не са подали декларация за отказ от спазване на правилото за местно тренирани футболисти. Размерът на средствата за всеки един от тези клубове ще бъде 72 533,45 евро.

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