Илиян Филипов с остра позиция след решение на БФС

Благодетелят на Ботев Пловдив Илиян Филипов взе отношение с остра позиция относно решението на Изпълнителния комитет на БФС реши да освободи Лудогорец от компенсаторната такса за неизпълнение на изискването за местно тренирани футболисти през сезон 2025/26.

БФС освободи Лудогорец от таксата за "Правило 4" - ето каква е причината

Размерът на таксата е 199 467 евро.

Четири клуба трябва да платят:

Левски — 199 467 евро

ЦСКА — 199 467 евро

ЦСКА 1948 — 199 467 евро

Берое — 199 467 евро

А Лудогорец — 0 евро.

Адвокатът по спортно право Георги Градев коментира създалата се ситуация с подробна публикация в социалните мрежи, под която Илиян Филипов изказа своето мнение.

"Най-скандалното в случая не е само освобождаването на един клуб от дължима такса. Най-скандалното е, че се променят последиците от вече приключил сезон. Правилата са били ясни предварително - който не ги спазва, дължи компенсаторна такса. След края на сезона тези средства вече е трябвало да бъдат разпределени между клубовете, които са изпълнили изискванията. Как така със задна дата Изпълкомът решава, че един клуб няма да плаща? На какво правно основание се отменя вече възникнало задължение? Ако правилата могат да се променят след края на първенството за един клуб, тогава каква е правната сигурност и къде е равнопоставеността? Това създава опасен прецедент - правилата да важат за всички, но последиците да се отменят избирателно. Ако информацията е вярна, БФС дължи публично и мотивирано обяснение защо се променят финансовите последици от вече приключил сезон и защо останалите клубове са лишени от средства, които е трябвало да получат", написа Филипов.

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