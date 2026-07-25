Рейналдо: Сбъднат сън е да скандират името ми след гол

Бразилската медия ge.globo направи обширен материал за новия нападател на Левски Рейналдо. Офанзивният футболист дойде на "Герена" през това лято от португалския Санта Клара за 1.5 млн. евро. Рейналдо вкара два гола за успеха с 4:0 над Борац Баня Лука от първия квалификационен кръг на Шампионска лига. Бразилецът разкри какво е чувството да участваш в най-голямата европейска надпревара.

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„Няма как да го обясня, мечта за всички футболисти е да играят в Шампионската лига. Това е все едно да участваш на световното първенство. Бях много щастлив да помогна на отбора да се класира за следващата фаза, отбелязвайки два гола. Поглеждам назад и виждам, че преди две години, когато бях в Гуарани, много врати бяха затворени за мен, нямах почти нищо. Борих се много с ежедневни и всякакви проблеми. А накрая с молитви и подкрепата на семейството ми и постигнах тази цел! Засега съм се разписал само в един мач, но се надявам да вкарам още голове в Шампионска лига. Беше облекчение да вкарам, тежест падна от плещите ми. Това е сцена, на която всеки иска да играе. Детска мечта ми бе да изпитам тази емоция! Пълният стадион, да скандират името ми след попадение в Шампионската лига – това е сбъднат сън!“, каза Рейналдо.

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„Кои бяха трудностите? Преживях негативен момент в Крисиума, в крайна сметка изпаднахме в трета дивизия, това беше разочароващ етап в кариерата ми. Но все пак успях да направя скок като отидох в Атлетико Паранаензе. Това беше момент на съзряване, от който научих много. През 2022-ра получих сериозна контузия, бях година извън игра. Тогава обаче президентът на Санта Клара Бруно Висенте ми направи предложение. Въпреки че се завръщах от контузия, португалците те ми се довериха, защото ме следяха от младостта ми. Приех предложението, но заради контузията все още не бях много уверен. Бях преотстъпван, беше трудно, но вижте ме сега“, добави нападателят.

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