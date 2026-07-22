Локомотив (Пд) привлича бразилец

Локомотив Пловдив привлече второ ново попълнение за настоящия сезон. Черно-белите привлякоха бразилския защитник Матеус Брито, като заплатиха трансферна сума на досегашния му отбор - португалския Паредес. Бившият вече клуб на Брито запазва 15 процента от правата му при следващ трансфер.

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Матеус Брито е роден на 4 февруари 2001 година в Сао Пауло. Висок е 186 см. и играе като централен бранител, със силен десен крак. Тимът му е член на португалската трета лига.

"Паредес и българският елитен клуб Локомотив Пловдив постигнаха споразумение за окончателен трансфер на играча Матеус Брито. Като част от тази сделка, операция, Паредес запазва 15% от икономическите права на играча при бъдещ трансфер. Благодарим на Матеус Брито за професионализма, всеотдайността и ангажираността, показани в служба на нашия клуб", заявиха от португалския Паредес.

"Ключов играч в сезона, който завърши с промоцията в Лига 3, Матеус Брито допринесе решително за един от най-забележителните моменти в новата история на УСК Паредес. Пожелаваме ти най-големи лични и професионални успехи в този нов етап от кариерата ти. Веднъж "юнионист", винаги "юнионист". Благодарим ти, Матеус Брито", написаха още от ФК Паредес.

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