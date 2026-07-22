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Локомотив (Пд) привлича бразилец

  • 22 юли 2026 | 10:27
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Локомотив Пловдив привлече второ ново попълнение за настоящия сезон. Черно-белите привлякоха бразилския защитник Матеус Брито, като заплатиха трансферна сума на досегашния му отбор - португалския Паредес. Бившият вече клуб на Брито запазва 15 процента от правата му при следващ трансфер.

Клуб от Серия "А" иска защитник на Локомотив (Пловдив)
Клуб от Серия "А" иска защитник на Локомотив (Пловдив)

Матеус Брито е роден на 4 февруари 2001 година в Сао Пауло. Висок е 186 см. и играе като централен бранител, със силен десен крак. Тимът му е член на португалската трета лига.

"Паредес и българският елитен клуб Локомотив Пловдив постигнаха споразумение за окончателен трансфер на играча Матеус Брито. Като част от тази сделка, операция, Паредес запазва 15% от икономическите права на играча при бъдещ трансфер. Благодарим на Матеус Брито за професионализма, всеотдайността и ангажираността, показани в служба на нашия клуб", заявиха от португалския Паредес.

"Ключов играч в сезона, който завърши с промоцията в Лига 3, Матеус Брито допринесе решително за един от най-забележителните моменти в новата история на УСК Паредес. Пожелаваме ти най-големи лични и професионални успехи в този нов етап от кариерата ти. Веднъж "юнионист", винаги "юнионист". Благодарим ти, Матеус Брито", написаха още от ФК Паредес.

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