Беласица привлече още един футболист на Пирин

Беласица (Петрич) се подсили с нападателя Кристиян Бачев, който пристига от Пирин (Благоевград), съобщава "Пирин Спорт". 19-годишният футболист направи неофициалния си дебют за новия си тим при победата с 2:0 над Беласица (Струмица) в контролна среща.

Беласица с победа над съседите от Струмица

Преди него към състава на Беласица се присъединиха още две бивши „орлета“ – Любомир Тодоров и Евгени Георгиев.

Бачев бе освободен изненадващо от Пирин, въпреки че е считан за един от перспективните млади футболисти на клуба. Бившият юношески национал преодоля тежка контузия преди две години, а през 2023 година подписа първия си професионален договор с благоевградския клуб.В знак на солидарност с него Пирин напусна и баща му Радослав Бачев, който трябваше да бъде старши треньор на юношите в старша възраст на клуба.

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