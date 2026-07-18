Лудогорец 0:0 Локо (Пд), сериозни пропуски на гостите

Лудогорец и Локомотив (Пловдив) играят при 0:0 в мач от първия кръг на efbet Лига.

Това е дебютен двубой за новия наставник на "орлите" Томас Райс. Германецът заложи на сериозни изненади, тъй като сред 11-те на започнаха капитанът Антон Недялков и звездата на тима Петър Станич, които останаха на пейката. Това може да е и индикация за предстоящ трансфер на сърбина в Олимпиакос.



Аут за срещата поради лечение на травми са крилата Видал и Маркус, като не е ясно кога ще са готови за игра.

Непосредствено преди двубоя двата отбора изслушаха химна на България, а след това запазиха минута мълчание в памет на Мишо и Боби - двете деца от школата на Славия, които загинаха в катастрофа на автомагистрала "Тракия".

Локомотив можеше да открие резултата още в 5-ата минута след груба грешка на Сон. Защитникът се замота с топка в крака, Иту му я отне и излезе очи в очи с Бонман, но стражът изби шута на нападателя.

В 7-мата минута Иту влезе грубо в тялото на Бонман и го свали на земята, но реферът Гребенчарски не му показа картон.

В 17-ата минута и Лудогорец отправи удар към противниковата врата. Текпетей проби отдясно в наказателното поле на съперника и отклони за Дуа, който шутира с едно докосване, но покрай лявата греда.

Само 120 секунди по-късно Локо изпусна ново чисто положение. Кова изведе масторски Лами сам срещу вратаря. Крилото стреля, Бонман изби, а Ито направи добавка с глава, но над напречната греда.

В 28-ата минута Калоч сбърка за пореден път елементарно подаване, Умарбаев овладя топката, влезе навътре и стреля от границата на пеналта, но в ръцете на Бонман.

ЛУДОГОРЕЦ - ЛОКОМОТИВ (ПЛОВДИВ) 0:0

ЛУДОГОРЕЦ: 39. Бонман, 17. Сон, 55. Нахмиас, 15. Куртулуш, 42. Шишков, 20. Камара, 26. Калоч, 37. Текпетей, 7. Салидо, 18. Чочев, 9. Дуа

ЛОКОМОТИВ (ПЛОВДИВ): 1. Милосавлевич, 2. Кова, 4. Киндриш, 13. Сантос, 5. Павлов, 12. Али, 22. Иванов, 7. Идриз, 99. Лами, 39. Умарбаев, 94. Иту

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Снимки: Startphoto