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  3. Крушарски сравни футбола в България и Аржентина, отсече: С теслата сме отвсякъде

Крушарски сравни футбола в България и Аржентина, отсече: С теслата сме отвсякъде

  • 17 юли 2026 | 16:29
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Крушарски сравни футбола в България и Аржентина, отсече: С теслата сме отвсякъде

Собственикът на Локомотив (Пловдив) Христо Крушарски, който има бизнес в Аржентина, прогнозира, че "гаучосите" ще триумфират със световната титла.

"В Аржентина съм 25 години и 16 в Бразилия. В Аржентина футболът е религия. В едно село има три клуба, които развиват футбол. Общината дава на всеки клуб по 300 долара на човек. Общината поддържа терените и всичко, което се отнася за спорт. В едно село има 7 терена и стадион. Той не е стадион като стадионите, но тази религия няма как да я пренесем тук.

Интересувам се и се опитвам нещо да открадна, но без хора не става. Там децата имат друг манталитет. Гладни са и искат да излязат от мизерията. При нас кое дете е с такава амбиция. Баща му го кара с мерцедеса и казва, че синът му трябва да играе.

Чавдар Цветков ми каза да взема едно 17-годишно момче от Аржентина. След месец се върнах и той вече беше в Бока. Какво е футболът за аржентинците? Хората ми казват, че утре няма да ходят на работа. Ако искам да ги уволнявам, но Аржентина играе и не ги интересува нищо. За мен прогнозата е Аржентина - световен шампион.

При нас общината взима наем за трена. Аз трябва да го чистя, поддържам и правя игрищата. В Крузейро стадионът е общински. Ползва го Крузейро, а общината го поддържа. Приходите от билети се делят 50/50. Атлетико Минейро, Бока и Ривър са друго - всичко правят клубовете, но там има огромни финансови потоци. Тук гледат да ти вземат всичко.

Предлагам 10% от печалбата да се освобождава от данъци. Това е нищо за нашата държава. Един български клуб, ако се гледа правилно, не трябва да е повече от 5 млн. евро. 30 млн. не е за нашия стандарт. С кой ще играеш отсреща? Когато играеш, ти ще имаш неравностоен съперник и нивото ти пада. Лудогорец, ЦСКА и Левски само дай да взимаме. Ще имаш три маача със сериозни съперници, а останалите са две нива надолу.

Тези, които помагаме на спорта, сме подложени на двойно данъчно облагане. Един път даваме пари, за да помагаме на спорта и втори път клубовете плащат данъци за парите, които даваме ние. С теслата сме отвсякъде. На 200 хиляди евро заплати - 60 хиляди данък. И аз още съм платил 40 000. Това е 100 000 на месец", оплака се Крушарски от отношението на държавата към спорта.

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