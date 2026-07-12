ЦСКА III и Беласица не намериха път към гола

ЦСКА III завърши 0:0 като гост на Беласица във втората си проверка от предсезонната подготовка. Срещата протече равностойно, като след две добри ситуации за домакините в началото, в 18-ата минута пробив по дясното крило на Дилян Шишманов завърши с удар на Александър Георгиев, който бе блокиран от защитник в последния момент.

Малко след това хубав изстрел на Теодор Апостолов премина много близо до лявата греда, а в 30-ата минута Александър Георгиев финтира бранител и подаде на Йоан Андреев, който не успя да се възползва от добрата си позиция и да реализира. До почивката Шишманов пропусна още два пъти да открие резултата в полза на "армейците".

В началото на втората част Даниел Моралес подмени целия състав, а най-чистата ситуация за ЦСКА III дойде в 77-ата минута, когато Валентино Върбанов и Мартин Андонов комбинираха отлично, но ударът на последния излезе в аут.

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