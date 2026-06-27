Вихрен мушна четири на Беласица

Вихрен записа втора поредна победа в контролите. Тимът от Сандански би съседите от Беласица с 4:0. Това пък бе първа контрола за петричани за лятната подготовка. Головете за победителите реализираха Марио Ивов, Жечко Желязков, Преслав Йорданов и Иван Арсов.

Йорданов вкара още в дебюта си за "еделвайсите". Срещата се игра в две полувремена по 40 минути, по взаимна договорка заради жегата. Наставникът на Вихрен Борислав Кьосев заложи на два различни състава в двете полувремена, като само Бастунов и Тренков записаха повече игрово време.

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