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Беласица се подсилва с крило от Вихрен

  • 5 юли 2026 | 14:31
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Беласица се подсилва с крило от Вихрен

Беласица ще може да разчита през новия сезон на крилото Жечко Желязков от редиците на Вихрен (Сандански), пише "Котаспорт".

Фланговият футболист не успя да се наложи в тима на санданчани и ще се опита да помогне на комитите за силно представяне през новия сезон. Желязков е школуван в Англия и е бивш национал на България до 19 години.

Към него имаше интерес и от други клубове, но проектът на Бела в крайна сметка успя да го спечели.Той вчера дебютира и с гол за Беласица при разгромната победа над ФК Кюстендил с 5:0.

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