Берое 2:1 Хебър, бърза размяна на голове

Берое и Хебър играят при резултат 2:1 в първия мач от новия сезон във Втора лига. Исмаел Ферер (25) отбеляза красив гол за заралии, а Иван Тилев (60) изравни. Отново Ферер (67) беше точен за старозагорския тим.

В 11-ата минута опасен шут на Вешев беше париран от стража на Хебър. В 25-ата минута Берое изпълни корнер, а Исмаел Ферер бе намерен непокрит в наказателното поле и с ножичен удар бе остави никакви шансове на Груев за намеса, отбелязвайки красив гол.

В 39-ата минута Берое организира атака. Симеон Вешев получи топката на левия фланг, след което проби навътре и опита удар в далечния ъгъл, но след рикошет кълбото излезе в ъглов удар.

В 57-ата минута Иван Тилев овладя топката и опита удар в далечния ъгъл, но след рикошет топката излезе в корнер. От последвалия ъглов удар центриране в наказателното поле намери Янко Ангелов, който стреля с глава, а кълбото премина покрай вратата.

Три минути по-късно Хебър изравни чрез Иван Тилев. Той пое топката в наказателното поле, като показа добра техника. Тилев се завъртя между двама и с прецизно изпълнение не остави шанс на Артур Мота да реагира.

Берое 0:0 Хебър



Стартови състави:

Берое: 1. Артур Мота, 20, Борислав Вакадинов, 17. Георги Вълчев, 4. Денис Динев, 6. Ивайло Митев, 18. Стилиян Русенов, 21. Айкут Рамадан, 10. Исмаел Ферер, 7. Симеон Вешев, 8. Уесли Дуал, 11. Мирослав Георгиев;

Хебър: 1. Борис Груев, 7. Константин Павлов, 55. Мартин Михайлов, 6. Мирослав Георгиев, 3. Александър Кръстев, 29. Янко Ангелов, 96. Джанер Садетинов, 19. Редон Роймар, 11. Денислав Александров, 33. Иван Тилев, 98. Ивайло Михайлов.

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