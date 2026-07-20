Беласица привлича халф на Пирин

Беласица (Петрич) е на път да привлече халфа на Пирин (Благоевград) Евгени Георгиев, пише "Пиринспорт".

Полузащитникът бе освободен от Пирин през миналата седмица.Георгиев вече взе участие за Струмска слава в контролната среща срещу Пирин (Разлог). Той е имал предложение и от тима на Струмска слава (Радомир), но е предпочел офертата на Беласица.

Роденият през 2005 година футболист подписа първия си професионален договор с Пирин през пролетта на 2024 година, когато начело на „орлетата“ бе Олександър Бабич.

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