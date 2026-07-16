Банско направи нулево реми с Беласица

ФК Банско направи равенство 0:0 срещу Беласица в контрола, която се игра на стадион „Свети Петър“.

Двата тима си разделиха по едно полувреме, като през първото гостите от Петрич бяха по-дейният отбор.

През втората част Антон Карачанаков уцели гредата на вратата, пазена от влезлия на полувремето вратар Иван Андонов.

След 60-ата минута домакините от Банско взеха инициативата и изпуснаха няколко добри ситуации.

Павел Головодов остана сам срещу вратаря на гостите, но не успя да реализира, а влезлият от резервната скамейка Фикийн два пъти стреля над гредата.

Следващата контрола на ФК Банско е на 18 юли (събота) от 11:00 часа отново в Банско срещу Струмска слава.

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