Беласица започна подготовка с водосвет за здраве

С водосвет за здраве, отслужен от отец Ангел Кочев, и официално откриване на подготовката на мъжкия отбор на Беласица беше даден старт на новия футболен сезон в Петрич. На събитието присъства заместник-кметът на община Петрич Кирил Танушев, който поздрави футболистите и треньорския щаб от името на кмета Димитър Бръчков. Той пожела на отбора успешен сезон, изпълнен с победи и без контузии.

„Бъдете дръзновени, не спирайте да мечтаете и покажете най-доброто от себе си. Освен физическа сила, имайте и умствена и душевна, защото съвременният футбол не е само физика, а и мисъл“, каза Танушев в обръщението си към футболистите.

Старши треньорът на Беласица Николай Димитров заяви, че основната цел пред отбора остава класиране сред водещите тимове в първенството. По думите му селекцията продължава, като клубът работи активно по привличането на нови попълнения.

„Селекцията върви малко по-бавно, но сме ангажирали доста хора да ни помагат. Надявам се да постигнем целите си“, каза Димитров.

Той посочи, че в състава се завръщат футболисти, преминали през школата на клуба и играли в други отбори, сред които Миньор (Перник) и Септември (Симитли). Наставникът допълни, че към момента няма състезатели от старшата възраст, готови за първия отбор, поради което в школата се предприемат структурни промени.

„Ще работим по нов модел в детско-юношеската школа, за да може след време повече футболисти да достигат до представителния тим“, обясни треньорът. По отношение на предстоящите контролни срещи Димитров определи програмата като добра възможност за проверка на състоянието на отбора срещу съперници като Вихрен, Банско, Кюстендил, Беласица (Струмица) и други тимове от региона.

Според него, адаптацията към предизвикателствата на новия сезон няма да бъде сериозен проблем, тъй като голяма част от набелязаните футболисти имат опит на ниво Втора лига. Треньорът отправи и послание към привържениците на отбора.

„Да ни подкрепят. Трудно ще ни бъде и затова имаме нужда от тях. Те са нашият дванадесети играч. Футболът е за публиката и се надявам да я радваме с повече победи през новия сезон“, каза Димитров.

На въпрос какво ще бъде основното му послание към футболистите през сезона, наставникът отговори кратко: „Никога на колене.“

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