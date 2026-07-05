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Беласица вкара пет на Кюстендил

  • 5 юли 2026 | 09:24
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Беласица вкара пет на Кюстендил

Беласица спечели втората си контрола от подготвителния период с категоричното 5:0 при визитата си в Кюстендил на едноимения тим. Срещата се игра на стадион "Странджата". "Комитите" бяха по-креативният състав през целия мач. През първата част точен бе Питър Ахису, който засече с глава центриране от фаул на Карачанаков.

След почивката Бела отбеляза четири попадения чрез Акинтомиде Айени, Жечко Желязков, Живко Димитров и Атанас Карачоров. За Карачоров, който реализира от дузпа, това бе завръщане в игра след над 10-месечно отсъствие поради тежка травма. Следващата проверка за Беласица е на 11 юли (събота), когато приемат третия отбор на ЦСКА.

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