Новият капитан на Реал Мадрид: Нямам търпение да се уча от Моуриньо

Халфът Федерико Валверде днес се присъедини към редиците на Реал Мадрид след участието си на Световното първенство, за да започне подготовката си за сезон 2026/27. Новият капитан на тима, който сутринта посети клубната база, за да премине медицински прегледи, се поздрави с наставника Жозе Моуриньо и проведе първата си тренировка от предсезонната подготовка.

След заниманието навършилият днес 28 години Валверде говори пред клубната телевизия: „Много съм щастлив да бъда тук още една година, в най-добрия клуб в света, за който винаги съм мечтал като дете. Да мога да изживея рожден ден тук със съотборниците си и целия екип е наистина много вълнуващо.“

Срещата с Моуриньо

„Нямам търпение да се уча от него, да слушам всеки съвет, който ми дава, и да извлека максимална полза от всяка секунда или минута на всяка тренировка, която споделям с него и треньорския му щаб. Ще се опитам да се уча, да израствам като човек и като футболист. Той е специален човек, от когото мога да науча много неща. Дано сезонът бъде хубав.“

🚨 Primeras palabras de Fede Valverde sobre su nuevo entrenador José Mourinho



💪 "Deseando poder aprender de él, intentar escuchar cada consejo que me brinde"



🙂 "Voy a intentar aprender como persona y como futbolista"



📻 #PartidazoCOPE pic.twitter.com/uOQzwdjSDB — El Partidazo de COPE (@partidazocope) July 22, 2026

Първи сезон като първи капитан

„Изпитвам огромна емоция и голяма чест. Винаги, когато някой на улицата или от моето обкръжение ми го каже, това ме изпълва с гордост и вълнение. Човек се замисля за всичко, което е преживял: хубави неща, лоши неща... И дойде моментът да бъда първи капитан. Научих много от всички съотборници, които са били капитани тук. Те винаги са ми оказвали невероятна подкрепа и аз също ще се възползвам от всичко това, за да израствам заедно с треньорския щаб.“

🤍🫱🏻‍🫲🏼 Fede Valverde: “I’m eager to learn from José Mourinho, ready to try and listen to every piece of advice he gives me”.



“To get the most out of every second, every minute of training I get to share with him and his coaching staff starting today” 🤍



“I’m going to try to… pic.twitter.com/Trw6F4gJWM — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 22, 2026

Примери за подражание

„Израснах много с играчи, с които споделях съблекалнята дълги години, като Даниел Карвахал, Серхио Рамос, Тони Кроос, Лука Модрич и Лукас Васкес... Няма да се уморя да ги изброявам. Това са футболисти, които много ми помогнаха да израсна като човек, като капитан и като играч. Това е първата ми година като капитан, в която ще се опитам да се насладя и да дам всичко от себе си. Не само на терена, но и извън него, за да се чувстват всички съотборници комфортно.“

🤍🏆 Fede Valverde: “This season it’s gonna be time to win titles and make Madridistas happy again”.



“We want the fans to be proud of us”. pic.twitter.com/5fOIZZCLPX — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 22, 2026

Ентусиазъм за новия сезон

„Не само аз, а целият отбор е ентусиазиран. Най-много искаме да вдигаме трофеи тази година, мадридистите да са щастливи, да се насладят на година, пълна с отличия, и да се гордеят с нас.“

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