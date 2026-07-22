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Новият клуб на Арбелоа преговаря за нападател на Реал Мадрид

  • 22 юли 2026 | 17:00
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Новият клуб на Арбелоа преговаря за нападател на Реал Мадрид

От Фулъм са стартирали преговори с Реал Мадрид относно привличането на нападателя Гонсало Гарсия, съобщава The Athletic.

Както е известно, новият наставник на лондончани е доскорошният треньор именно на „лос бланкос“ Алваро Арбелоа. Точно той стои зад интереса на Фулъм към 22-годишния играч. От друга страна, наследникът на испанския специалист на „Бернабеу“ Жозе Моуриньо не може да гарантира достатъчно игрово време на Гарсия. Ето защо той може да стане първото ново попълнение на Арбелоа в английския клуб, като е много вероятно Реал Мадрид да включи в потенциалната сделка опция, с която да може да си върне футболиста в бъдеще. Все пак крайното решение за трансфера е на самия Гарсия.

Младежкият национал на Испания отбеляза осем гола в общо 39 срещи за Реал Мадрид през миналия сезон, но беше титуляр в едва 15 от тях, тъй като беше втори избор за централен нападател след голмайстора на тима Килиан Мбапе.

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Снимки: Gettyimages

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