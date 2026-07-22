Ясни са първите двама играчи, с които Реал Мадрид може да се раздели

В Реал Мадрид са решили кои са първите двама играчи на тима в списъка за изходящи трансфери след завръщането на Жозе Моуриньо, съобщава OK Diario.
Това са защитникът Раул Асенсио и халфът Едуардо Камавинга, въпреки че никой от двамата няма желание да си тръгва от „Бернабеу“. Освен това към тях може да се присъедини някой измежду двамата млади нападатели Ендрик и Гонсало Гарсия. От друга страна, първоначалното намерение на клуба да преотстъпи крилото Франко Мастантуоно е загубило сила през последните седмици.
Фабрицио Романо потвърждава готовността на Реал да се раздели с Асенсио, като това е възможно да стане както с продажба, така и с наем. Възможното напускане на централния бранител е било съгласувано с Моуриньо още миналия месец. Също така трансферният експерт твърди, че все още планът на клуба е да преотстъпи Мастантуоно. Николо Скира пък разкрива, че един от отборите, които проявяват интерес към Камавинга, е Манчестър Юнайтед.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Снимки: Gettyimages