Ясни са първите двама играчи, с които Реал Мадрид може да се раздели

В Реал Мадрид са решили кои са първите двама играчи на тима в списъка за изходящи трансфери след завръщането на Жозе Моуриньо, съобщава OK Diario.

Това са защитникът Раул Асенсио и халфът Едуардо Камавинга, въпреки че никой от двамата няма желание да си тръгва от „Бернабеу“. Освен това към тях може да се присъедини някой измежду двамата млади нападатели Ендрик и Гонсало Гарсия. От друга страна, първоначалното намерение на клуба да преотстъпи крилото Франко Мастантуоно е загубило сила през последните седмици.

🚨⚪️ Raúl Asencio could leave Real Madrid this summer, already planned since June with José Mourinho.



Permanent/loan depending on proposals but exit also depends on player’s decision.



Madrid doors are open.



➕ https://t.co/dsf3fuMmVa pic.twitter.com/Gifkx2C9OW — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 22, 2026

Фабрицио Романо потвърждава готовността на Реал да се раздели с Асенсио, като това е възможно да стане както с продажба, така и с наем. Възможното напускане на централния бранител е било съгласувано с Моуриньо още миналия месец. Също така трансферният експерт твърди, че все още планът на клуба е да преотстъпи Мастантуоно. Николо Скира пък разкрива, че един от отборите, които проявяват интерес към Камавинга, е Манчестър Юнайтед.

🚨 Nicolò Schira:



Manchester United have shown interest in signing Eduardo Camavinga. 👀🔴



The French midfielder is attracting attention from the Premier League, but there is no indication at this stage that the player is willing to leave Real Madrid.



🗞️ @NicoSchira pic.twitter.com/uGbB1FEUTj — Born Madridista (@bornmadridista0) July 22, 2026

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Снимки: Gettyimages