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Ясни са първите двама играчи, с които Реал Мадрид може да се раздели

  • 22 юли 2026 | 10:57
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В Реал Мадрид са решили кои са първите двама играчи на тима в списъка за изходящи трансфери след завръщането на Жозе Моуриньо, съобщава OK Diario.

Това са защитникът Раул Асенсио и халфът Едуардо Камавинга, въпреки че никой от двамата няма желание да си тръгва от „Бернабеу“. Освен това към тях може да се присъедини някой измежду двамата млади нападатели Ендрик и Гонсало Гарсия. От друга страна, първоначалното намерение на клуба да преотстъпи крилото Франко Мастантуоно е загубило сила през последните седмици.

Фабрицио Романо потвърждава готовността на Реал да се раздели с Асенсио, като това е възможно да стане както с продажба, така и с наем. Възможното напускане на централния бранител е било съгласувано с Моуриньо още миналия месец. Също така трансферният експерт твърди, че все още планът на клуба е да преотстъпи Мастантуоно. Николо Скира пък разкрива, че един от отборите, които проявяват интерес към Камавинга, е Манчестър Юнайтед.

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Снимки: Gettyimages

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