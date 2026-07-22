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Потенциалните съперници на Левски в следващия кръг на ШЛ кръстосват шпаги в Никозия

  • 22 юли 2026 | 07:30
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Днес предстоят още три мача от втория квалификационен кръг на Шампионската лига, след като вчера по европейските терени се изиграха 11 срещи и станахме свидетели на някои много любопитни резултати.

Българският първенец Левски посреща Университатя (Крайова) в 20:30 часа на стадион "Георги Аспарухов". Тимът на Хулио Веласкес е елиминира Борац (Баня Лука) в предишната фаза, а след това стартира с победа срещу новака Дунав (Русе) сезона в efbet Лига. Срещу "сините" се изправя шампионът на Румъния, който показа класа срещу МЛ Витебск в първия кръг от квалификациите, а само преди няколко дни разгроми с 4:0 УТА Арад в дебютния си двубой от първенството.

Ако Левски продължи напред, следващият му съперник ще бъде един измежду Омония (Никозия) и Кайрат, които се срещат в 20:00 часа в кипърската столица. Омония се намира в отлична серия с четири победи в последните си пет мача, докато Кайрат е в серия от пет поредни успеха във всички турнири. Историята между двата тима помни две равенства 0:0 в груповата фаза на Лига на конференциите през 2021 година. Очаква се кипърците да разчитат на горещата атмосфера в Никозия, за да вземат преднина преди реванша в Казахстан.

В късния двубой от вечерта албанският шампион Егнатия посреща словенския Целье в 22:00 часа. Егнатия вече написа история, преминавайки за първи път първия квалификационен кръг след успех над Петрокуб. Сега тимът ще се опита да се възползва от колебливата форма на Целье в предсезонната подготовка, за да продължи своята приказка в най-престижния клубен турнир. Гостите от Словения имат много по-сериозен опит в евротурнирите и повечето специалисти ги сочат като фаворит за класиране в следващата фаза.

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