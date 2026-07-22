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  3. Найденов обяви Левски за фаворит, отсече: Българският шампион е по-добър

Найденов обяви Левски за фаворит, отсече: Българският шампион е по-добър

  • 22 юли 2026 | 10:38
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Основният спонсор на ЦСКА 1948 - Цветомир Найденов, обяви, че според него Левски е фаворит в битката срещу Университатя (Крайова) от втория квалификационен кръг на ШЛ. Бизнесменът определи шансовете за краен успех на българския първенец на 55%.

"Днес ни чакат интересни мачове.

Левски-Университатя Крайова

Мисля, че шансовете за краен успех на Левски са 55:45. Крайова са шампиони на Румъния, вече години наред са в топ 3 там, много сериозен отбор са. Мисля, че българският шампион е една идея по-добър от румънския в момента.

Спартак Търнава - ЦСКА

Тук не мога да коментирам за шансове, че имам известни пристрастия и е възможно да не съм обективен. Успех и на двата отбора днес!", написа Найденов на страницата си във "Фейсбук".

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