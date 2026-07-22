Двама играчи на Спартак се завръщат

Двама от играчите на Спартак Варна, които пропуснаха първия двубой срещу ЦСКА 1948 заради наказания, останали от предходния сезон, се завръщат за предстоящото дерби с Черно море. Това са защитникът Вашку Оливейра и крилото Антон Иванов.

Черно море вдига двама за дербито със Спартак (Варна)

В същото време централният бранител Джонатан Хуртадо е наказан за два мача и ще бъде на разположение на треньорския щаб едва за срещата с Локомотив Пловдив от третия кръг.Любопитен детайл е, че Спартак направи мащабна лятна селекция и привлече нови попълнения на всички позиции. Най-сериозна конкуренция обаче има в центъра на защитата.

В откриващия мач срещу ЦСКА 1948 като двойка централни защитници започнаха Ангел Грънчов и Джоуи Шитоку. Футболистът с двойно гражданство – на Нидерландия и ДР Конго – направи впечатляващ дебют, като се разписа още в първия си мач за „соколите“. Попадението му намери широк отзвук в африканските спортни медии, които го сравниха със звездата на ДР Конго Шансел Мбемба.

Спартак (Варна) без дубъл в Трета лига

Освен Грънчов и Шитоку, за местата в центъра на отбраната ще се конкурират още Вашку Оливейра, Джонатан Хуртадо и Димо Кръстев, който бе неизменен титуляр през миналия сезон.

Варненци не са се отказали и от надеждите си за завръщането на Матео Петрашило, който дълго време се възстановяваше от контузия.

/Пламен Трендафилов/

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