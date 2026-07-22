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  3. Отборът на Монтана беше представен официална на церемония

Отборът на Монтана беше представен официална на церемония

  • 22 юли 2026 | 08:55
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Отборът на Монтана беше представен официална на церемония

Новият отбор на Монтана бе представен официална на церемония на стадион „Огоста“. Освен представителния мъжки тим през зрителите бяха представени и малките футболисти от ДЮШ на клуба, в която тренират над 200 деца.

дКметът Златко Живков благодари на всички, които помагат и пожела успех на отборите. Подобна церемония се прави за първи път, като намерението на ръководството е тя да стане традиционна и да се провежда всяка година в седмицата преди откриването на новия сезон.

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