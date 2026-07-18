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Интересни фигури на стадион "Спартак"

  • 18 юли 2026 | 09:35
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Откриващият мач на новия сезон в efbet Лига между ЦСКА 1948 и Спартак (Варна) предложи много емоции, драма и интрига до последния съдийски сигнал.Двубоят привлече и редица знакови личности, оставили трайна следа във варненския футбол.

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Във VIP сектора бяха забелязани един от най-успешните треньори в историята на Спартак (Варна) – Людмил Горанов, който води „соколите“ през 80-те години, а през 1979 г. печели шампионската титла и Купата на България с Левски.

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Сред официалните гости присъстваха още бившите футболисти на Спартак Божидар Ставрев, Пламен Михов, Пламен Казаков, Йордан Владимиров, Тодор Попов и Атанас Атанасов – Орела, както и Анна Господинова – дъщеря на клубната легенда Живко Господинов.

Присъствието на толкова емблематични имена придаде допълнителна стойност на футболната вечер и показа, че Спартак (Варна) продължава да се радва на уважението и подкрепата на хората, писали историята на клуба.

/Пламен Трендафилов/

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