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15-годишен талант подписа първи професионален договор със Спартак (Варна)

  • 20 юли 2026 | 13:45
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Спартак (Варна) обяви, че юношата на клуба Даниел Павлов е подписал първи професионален договор. 15-годишният талант досега играеше за формацията на “соколите” до 18 години, както и за втория тим на варненци.

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Ето какво пишат от Спартак:

Даниел Павлов подписа първи професионален договор с ФК Спартак Варна

ФК Спартак Варна подписа първи професионален договор с един от най-перспективните таланти, израснали в школата на клуба - Даниел Павлов.

Роден на 28 октомври 2010 г., Даниел е част от академията на Спартак от ранна възраст и е пример за пътя, който един млад футболист може да извърви с отдаденост, постоянство и много труд.

През годините халфът се утвърди като един от най-ярките таланти в своя набор, впечатлявайки с техника, игрова интелигентност, поглед върху играта и лидерски качества. Представянето му му носи и повиквателни за регионалните селекции на България.

Силните му изяви с екипа на U18 и втория отбор на Спартак закономерно доведоха до включването му в подготовката на представителния тим, където продължи да доказва качествата си.

Днес, едва на 15 години, Даниел Павлов прави следващата голяма крачка в своето развитие, подписвайки първия си професионален договор с ФК Спартак Варна.

Този момент е ясен сигнал за клубната политика на ФК Спартак Варна – развитието на собствените кадри и изграждането на футболисти от академията до представителния отбор ще продължат да бъдат сред основните приоритети на клуба. За всеки млад състезател най-голямата награда е възможността да достигне до първия отбор и да защитава цветовете на Спартак Варна на най-високо ниво.

Пожелаваме на Даниел здраве, постоянство и още много успехи с емблемата на ФК Спартак Варна!

Успех, Дани!

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