Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. ЦСКА
  3. ЦСКА в надпревара за подписа на португалски десен бек

ЦСКА в надпревара за подписа на португалски десен бек

  • 21 юли 2026 | 22:41
  • 5740
  • 0
ЦСКА в надпревара за подписа на португалски десен бек

Българският ЦСКА е сред отборите, които проявяват интерес към португалския десен бек Зе Карлош. Футболистът е свободен агент, след като договорът му с Жил Висенте изтече, а за подписа му се борят и клубове от Чемпиъншип, информира журналистът Руди Галети.

27-годишният защитник се превърна в апетитна хапка на трансферния пазар, тъй като може да бъде привлечен без трансферна сума. Той беше капитан на Жил Висенте през последните сезони, където се утвърди като един от най-стабилните крайни бранители благодарение на своя опит и лидерски умения.

Освен ЦСКА, запитвания за условията на играча са отправили гръцкият Волос и няколко неназовани отбора от второто ниво на английския футбол.

Зе Карлош е ценен заради своята физика, надеждна игра в защита и способността си да се включва активно в атаките по десния фланг. Неговата издръжливост и постоянство се потвърждават от факта, че той е записал над 30 мача във всеки от последните си сезони.

Преди да стане основна фигура в Жил Висенте, португалецът е бил част и от състава на Брага.

Въпреки интереса от различни страни, бъдещето на Зе Карлош все още не е ясно. Защитникът разглежда внимателно постъпилите оферти, като според информациите Англия изглежда най-вероятната дестинация за продължаване на кариерата му.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от БГ Футбол

Волов-Шумен 2007 тръгна с изразителен успех

Волов-Шумен 2007 тръгна с изразителен успех

  • 21 юли 2026 | 20:48
  • 939
  • 0
Ботев (Пд) и Локо (Сф) не успяха да се излъжат

Ботев (Пд) и Локо (Сф) не успяха да се излъжат

  • 21 юли 2026 | 23:17
  • 24699
  • 69
Минимална загуба за Балкан

Минимална загуба за Балкан

  • 21 юли 2026 | 20:06
  • 1053
  • 0
Коелю показа уважение към Левски, но Университатя идва за победа

Коелю показа уважение към Левски, но Университатя идва за победа

  • 21 юли 2026 | 19:44
  • 1675
  • 1
Лудогорец привлече младежки национал на Бразилия

Лудогорец привлече младежки национал на Бразилия

  • 21 юли 2026 | 19:09
  • 17678
  • 27
Димитър Трендафилов за подготовката на Бенковски

Димитър Трендафилов за подготовката на Бенковски

  • 21 юли 2026 | 18:07
  • 1383
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Ботев (Пд) и Локо (Сф) не успяха да се излъжат

Ботев (Пд) и Локо (Сф) не успяха да се излъжат

  • 21 юли 2026 | 23:17
  • 24699
  • 69
Официално: УЕФА поряза жестоко ЦСКА

Официално: УЕФА поряза жестоко ЦСКА

  • 21 юли 2026 | 17:33
  • 46131
  • 0
Лудогорец привлече младежки национал на Бразилия

Лудогорец привлече младежки национал на Бразилия

  • 21 юли 2026 | 19:09
  • 17678
  • 27
Веласкес: Университатя е добър отбор, ще се постараем да предложим най-добрата наша версия

Веласкес: Университатя е добър отбор, ще се постараем да предложим най-добрата наша версия

  • 21 юли 2026 | 16:23
  • 22021
  • 0
Волейболните национали се прибраха в България след участието си в Лигата на нациите

Волейболните национали се прибраха в България след участието си в Лигата на нациите

  • 21 юли 2026 | 15:10
  • 19274
  • 0