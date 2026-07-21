ЦСКА в надпревара за подписа на португалски десен бек

Българският ЦСКА е сред отборите, които проявяват интерес към португалския десен бек Зе Карлош. Футболистът е свободен агент, след като договорът му с Жил Висенте изтече, а за подписа му се борят и клубове от Чемпиъншип, информира журналистът Руди Галети.
27-годишният защитник се превърна в апетитна хапка на трансферния пазар, тъй като може да бъде привлечен без трансферна сума. Той беше капитан на Жил Висенте през последните сезони, където се утвърди като един от най-стабилните крайни бранители благодарение на своя опит и лидерски умения.
Освен ЦСКА, запитвания за условията на играча са отправили гръцкият Волос и няколко неназовани отбора от второто ниво на английския футбол.
Зе Карлош е ценен заради своята физика, надеждна игра в защита и способността си да се включва активно в атаките по десния фланг. Неговата издръжливост и постоянство се потвърждават от факта, че той е записал над 30 мача във всеки от последните си сезони.
Преди да стане основна фигура в Жил Висенте, португалецът е бил част и от състава на Брага.
Въпреки интереса от различни страни, бъдещето на Зе Карлош все още не е ясно. Защитникът разглежда внимателно постъпилите оферти, като според информациите Англия изглежда най-вероятната дестинация за продължаване на кариерата му.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google