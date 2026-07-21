ЦСКА в надпревара за подписа на португалски десен бек

Българският ЦСКА е сред отборите, които проявяват интерес към португалския десен бек Зе Карлош. Футболистът е свободен агент, след като договорът му с Жил Висенте изтече, а за подписа му се борят и клубове от Чемпиъншип, информира журналистът Руди Галети.

27-годишният защитник се превърна в апетитна хапка на трансферния пазар, тъй като може да бъде привлечен без трансферна сума. Той беше капитан на Жил Висенте през последните сезони, където се утвърди като един от най-стабилните крайни бранители благодарение на своя опит и лидерски умения.

🚨🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 EXCL | Championship clubs are closely monitoring free agent Zé Carlos.



CSKA Sofia and Volos have also made approaches for the former Gil Vicente captain, but England is currently emerging as the most likely destination for the Portuguese RB.



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Освен ЦСКА, запитвания за условията на играча са отправили гръцкият Волос и няколко неназовани отбора от второто ниво на английския футбол.

Зе Карлош е ценен заради своята физика, надеждна игра в защита и способността си да се включва активно в атаките по десния фланг. Неговата издръжливост и постоянство се потвърждават от факта, че той е записал над 30 мача във всеки от последните си сезони.

Преди да стане основна фигура в Жил Висенте, португалецът е бил част и от състава на Брага.

Въпреки интереса от различни страни, бъдещето на Зе Карлош все още не е ясно. Защитникът разглежда внимателно постъпилите оферти, като според информациите Англия изглежда най-вероятната дестинация за продължаване на кариерата му.

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