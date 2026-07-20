Благотворителността няма клубна принадлежност: уникален жест на фенове на Черно море

Седмица след като фланелката с номер 10 на легендата на Спартак (Варна) Живко Господинов бе пусната на благотворителен търг, събраната сума вече достигна 3000 евро. Припомняме, че дъщерята на незабравимия футболист - Анна Господинова, предостави безценната реликва, лично подписана от баща ѝ броени дни преди да си отиде от този свят през 2015 г. Средствата от търга са предназначени за лечението на малката Натали-Ирен - дъщеря на председателя на Управителния съвет на Спартак Варна Мартен Демирев.

Търгът обаче роди нещо много по-голямо от събраната сума – вдъхновяващ пример за човечност, етичност и морал. Фланелката бе спечелена от Димитър Пулев и неговия син Ростислав Пулев – привърженици на Черно море. Вместо да я получат, двамата направиха благороден жест, като се отказаха от нея с желанието благотворителният търг да продължи и да бъдат събрани още средства за лечението на детето.

Само дни преди варненското дерби те доказаха, че човешкият живот няма клубни цветове. Истинската стойност се измерва с добротата, съпричастността и готовността да помогнеш, когато това е най-необходимо. Благодарение на този изключителен жест благотворителният търг за фланелката на Живко Господинов продължава с ново наддаване, а надеждата за малката Натали-Ирен става още по-голяма.



Пламен Трендафилов

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