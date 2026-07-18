Спартак и ЦСКА 1948 подкрепиха малката Натали - Ирен

Преди началото на двубоя между Спартак (Варна) и ЦСКА 1948 футболистите на двата отбора излязоха на терена със специално изработени фланелки в подкрепа на малката Натали-Ирен Демирева под надслов "Заедно за Натали-Ирен".

Интересни фигури на стадион "Спартак"

Натали-Ирен е дъщеря на заместник-председателя на Управителния съвет на Спартак (Варна) Мартен Демирев, като на момиченцето предстои животоспасяваща интервенция.

В подкрепа на каузата бяха пуснати в продажба дарителски билети, а на определени места на стадиона бяха поставени кутии за дарения и рекламни банери, популяризиращи инициативата за набиране на средства за лечението, организирана от ръководството на „соколите“.

Мнозина привърженици откликнаха на призива и се включиха активно в благотворителната кампания, като показаха съпричастност и подкрепа към семейството на Натали-Ирен.

/Пламен Трендафилов/

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