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Спартак (Варна) без дубъл в Трета лига

  • 19 юли 2026 | 14:10
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Спартак (Варна) без дубъл в Трета лига

Стана ясно, че Спартак Варна няма да участва с дублиращ отбор в Североизточната Трета лига. Вместо това варненци ще се включат с тим в „А“ ОФГ – зона Варна. Отборът ще бъде воден от треньора Калоян Михалев, а в срещите от четвъртото ниво на българския футбол ще се разчита основно на футболисти, родени през 2009 и 2010 година.

Основната цел е да бъдат подбрани млади и талантливи юноши, които с течение на времето да получат възможност да преминат в представителния тим. Най-красноречивият пример е младата надежда Даниел Павлов, който усилено се подготвя с първия отбор. Той е считан за талантлив и перспективен футболист, на когото в клуба възлагат сериозни надежди за бъдещето.

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