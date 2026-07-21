Черно море вдига двама за дербито със Спартак (Варна)

Лекарският щаб на Черно море прави всички възможно да намали щетите от старта на сезона за предстоящото варненско дерби със Спартак. Сблъсъкът е в неделя от 19:00 часа на "Тича".

Цели четирима играчи на взеха участие при равенството 1:1 с Ботев (Враца) под Околчица. Двама от тях са твърдо аут - нападателят Селсо Сидни и крилото Хорхе Падийя. Испанецът дори ще отсъства за по-дълъг период от време.

Хорхе Падиля, Селсо Сидни и Асен Дончев пропускат гостуването на Черно море на Ботев (Враца)

Добрата новина за треньора на "моряците" Илиан Илиев е, че най-вероятно ще може да разчита на крайните защитници Ертан Томбак и Асен Дончев за битката за морската столица. Болките на двамата отшумяват и те имат реален шанс да са готови за игра за сблъсъка със "соколите".

Очаква се Илиев да направи сериозни промени по състава след ремито с врачани. Черно море продължава и работа по селекцията. Не е изключено поне още едно, две попълнения да подсилят моряците.

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