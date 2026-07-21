Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

Очаквайте в 10:00: Левски с последно занимание преди сблъсъка с шампиона на Румъния
  1. Sportal.bg
  2. Черно море
  3. Черно море вдига двама за дербито със Спартак (Варна)

Черно море вдига двама за дербито със Спартак (Варна)

  • 21 юли 2026 | 09:12
  • 358
  • 0
Черно море вдига двама за дербито със Спартак (Варна)

Лекарският щаб на Черно море прави всички възможно да намали щетите от старта на сезона за предстоящото варненско дерби със Спартак. Сблъсъкът е в неделя от 19:00 часа на "Тича".

Цели четирима играчи на взеха участие при равенството 1:1 с Ботев (Враца) под Околчица. Двама от тях са твърдо аут - нападателят Селсо Сидни и крилото Хорхе Падийя. Испанецът дори ще отсъства за по-дълъг период от време.

Хорхе Падиля, Селсо Сидни и Асен Дончев пропускат гостуването на Черно море на Ботев (Враца)
Хорхе Падиля, Селсо Сидни и Асен Дончев пропускат гостуването на Черно море на Ботев (Враца)

Добрата новина за треньора на "моряците" Илиан Илиев е, че най-вероятно ще може да разчита на крайните защитници Ертан Томбак и Асен Дончев за битката за морската столица. Болките на двамата отшумяват и те имат реален шанс да са готови за игра за сблъсъка със "соколите".

Очаква се Илиев да направи сериозни промени по състава след ремито с врачани. Черно море продължава и работа по селекцията. Не е изключено поне още едно, две попълнения да подсилят моряците.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от БГ Футбол

Бивш играч на ЦСКА и Карабах: Ще победи този, който допусне по-малко грешки

Бивш играч на ЦСКА и Карабах: Ще победи този, който допусне по-малко грешки

  • 21 юли 2026 | 09:29
  • 691
  • 0
Неприятен удар за Левски - Ради Кирилов ще се оперира

Неприятен удар за Левски - Ради Кирилов ще се оперира

  • 21 юли 2026 | 09:09
  • 2944
  • 0
Ботев представи двама нови чужденци

Ботев представи двама нови чужденци

  • 20 юли 2026 | 23:32
  • 2847
  • 2
Величков: Липсваше духът на отбор, който се бори за победата

Величков: Липсваше духът на отбор, който се бори за победата

  • 20 юли 2026 | 23:09
  • 9169
  • 27
Тарторът на сектор "Г" към шефовете на ЦСКА: Вие сте мазохисти

Тарторът на сектор "Г" към шефовете на ЦСКА: Вие сте мазохисти

  • 20 юли 2026 | 22:40
  • 35072
  • 72
Клуб от Серия "А" иска защитник на Локомотив (Пловдив)

Клуб от Серия "А" иска защитник на Локомотив (Пловдив)

  • 20 юли 2026 | 22:23
  • 9059
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Ерата "Меси" не е приключила

Ерата "Меси" не е приключила

  • 21 юли 2026 | 09:03
  • 9000
  • 17
ЦСКА загуби две точки на старта - много дъжд, сухи мрежи в "Овча купел"

ЦСКА загуби две точки на старта - много дъжд, сухи мрежи в "Овча купел"

  • 20 юли 2026 | 21:10
  • 90601
  • 497
Неприятен удар за Левски - Ради Кирилов ще се оперира

Неприятен удар за Левски - Ради Кирилов ще се оперира

  • 21 юли 2026 | 09:09
  • 2944
  • 0
Янев: Това не е поведение на отбор, който се бори за първото място

Янев: Това не е поведение на отбор, който се бори за първото място

  • 20 юли 2026 | 21:30
  • 28427
  • 169
Жестока буря прекрати мача между Ботев (Пд) и Локомотив (Сф)

Жестока буря прекрати мача между Ботев (Пд) и Локомотив (Сф)

  • 20 юли 2026 | 22:04
  • 49886
  • 34
Испания отпразнува втората световна титла с грандиозен парад, песни, танци и шеги (обзор)

Испания отпразнува втората световна титла с грандиозен парад, песни, танци и шеги (обзор)

  • 21 юли 2026 | 00:42
  • 13296
  • 24